На лидера противников Томинского ГОКа завели уголовное дело. Он стал известен после ночного звонка Путина

Главное следственное управление ГУ МВД по Челябинской области предъявило обвинение в подстрекальстве к хулиганству (ч. 4 ст. 33, ч. 2 ст. 213 УК) Василию Московцу — лидеру движения «Стоп ГОК», выступающего против строительства Томинского горно-обогатительного комбината. Ему также избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде. Об этом «Новой» рассказала юрист международной правозащитной группы «Агора» Ольга Лепехина.

Сам инцидент произошел год назад: по версии следствия, в ночь на 11 сентября двое активистов движения «Стоп ГОК», Гамиль Асатуллин и Евгений Медведев, перебрались через ограждение на место строительства и подожгли бревна. Неподалеку полиция обнаружила плакаты «Вы все умрете» и «Верните деньги!», что в правоохранительных органах расценили как попытку представить пожар протестом со стороны строителей.

Ранее Московец проходил по этому делу свидетелем, а на допросе 17 декабря ему и адвокату показали постановление о возбуждении уголовного дела о подстрекательстве от 1 ноября. Его обвиняют в том, что он «с целью дезорганизации строительства и работы» Томинского ГОКа «неоднократно, путем уговоров склонял участников движения <..> и неопределенное количество лиц к совершению хулиганства».

По версии следствия, он организовал палаточный лагерь на выезде с места строительства, а также собрал отряды из 100 человек «для блокировки собой проезда охраны и сотрудников полиции, проникновения на территорию АО «Томинский ГОК» для запугивания рабочих <..> путем использования «газовых» баллончиков и «коктейлей Молотова».

Сам Московец связывает уголовное дело с тем, что он недавно объявил о скором выдвижении своей кандидатуры на должность главы Челябинска. По словам юриста «Агоры» Ольги Лепехиной, следователь пригласил его на допрос через неделю после этого. Он также был в числе жителей города, пришедших 12 декабря в городскую администрацию, чтобы пожаловаться на проблемы с экологией.

Напомним, движение «Стоп ГОК» выступает против строительства Томинского горно-обогатительного комбината «Русской медной компанией» на расстоянии 12 километров от Челябинска. Активисты считают, что предприятие может стать источником опасных выбросов и загрязнения единственного безальтернативного источника питьевой воды для Челябинска — Шершневского водохранилища.

На социальный протест в Челябинске обратил внимание президент Владимир Путин: в ноябре прошлого года он лично позвонил Московцу и сказал, что «разделяет озабоченность» жителей Челябинска по поводу строительства Томинского ГОКа.

Летом этого года суд в Челябинской области прекратил рассмотрение дела о поджоге строительной площадки Томинского ГОКа в отношении Медведева и Асатуллина и вернул его в прокуратуру для исправления нарушений.