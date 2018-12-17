СПЧ рекомендовал Минюсту и МВД ввести уголовное наказание за пытки

Уголовный кодекс России необходимо дополнить наказанием за пытки, такую рекомендацию дал Совет по правам человека (СПЧ) Минюсту и МВД.

В СПЧ объяснили, что такая мера нужна, чтобы привести российское законодательство в соответствие с Конвенцией ООН против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания.

ФСИН в совете порекомендовали ввести специальную должность оперуполномоченного по проверке соблюдения прав человека, в обязанности которого в том числе входила бы проверка информации о пытках.

Среди рекомендаций, которые подготовили в СПЧ, есть такая как введение практики, когда сотрудники колонии лично извиняются перед заключенными за неправомерные действия. Кроме того, члены совета выступили за проведение проверок на полиграфе сотрудников уголовно-исполнительной системы на склонность к агрессии, жестокости и насилию.

В СПЧ разработали предложения не только МВД, ФСИН и Минюсту, но и Генпрокуратуре, администрации президента, Верховному суду, Общественной палате, ФСБ, Следственному комитету.

Члены совета также констатировали, что в последнее время в СМИ и социальных сетях участились сообщения о случаях насилия и бесчеловечного обращения в учреждениях уголовно-исполнительной системы, а по количеству заключенных на 100 тыс. жителей Россия находится на 14 месте в мире и на 1 месте в Европе.