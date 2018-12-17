«MC Vlad»: тезка и ровесник Владислава Суркова больше года возглавлял студию звукозаписи в Лондоне

Владислав Сурков. Фото: РИА Новости

Тезка помощника президента России Владислава Суркова больше года возглавлял лондонскую студии звукозаписи Johnny Boy Records, следует из данных британского реестра юрлиц Companies House, на которые обратило внимание издание «Открытые медиа».

Так, согласно базе, с июля 2016 года по ноябрь 2017-го директором студии был Surkov MCVLAD, чьи месяц и год рождения полностью совпадают с указанными в биографии Суркова на сайте Кремля — сентябрь 1964 года. Приставка «MC» перед именем, как отмечают «Открытые медиа», часто используется для обозначения исполнителей рэпа (аббревиатура от master of conference), а Влад является сокращением от имени Владислав.

При этом в качестве адреса регистрации тезка Суркова указал Большой Кисловский переулок, 14 — дома с таким адресом в Москве не существует. Издание отмечает, что

за предоставление недостоверных данных в британский реестр предусмотрена ответственность — вплоть до уголовной.

О том, что Сурков является поклонником рэпа и автором текстов ряда песен (как и нескольких романов под псевдонимом Натан Дубовицкий), ранее писали СМИ. В 2011 блогер Илья Варламов опубликовал фото рэпера Тупака Шакура из его кабинета, а в начале этого года помощник президента закончил цитатой из песни Oxxxymiron свою статью в журнале «Россия в глобальной политике».

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При этом Владислав Сурков был включен в санкционный список Евросоюза 21 марта 2014 года в связи с аннексией Россией Крыма, что включает в себя как блокировку активов на территории ЕС, так и запрет на въезд в страну (однако в 2016 году это не помешало ему участвовать во встрече стран «нормандской четверки» в Берлине).

«Открытые медиа» не смогли связаться с самим Сурковым для подтверждения информации. В его приемной «Новой газете» не смогли оперативно прокомментировать публикацию.