Эксперты не нашли экстремизма в сборнике поэта Бывшева о войне. Это его шестое уголовное дело за стихи

Тульская лаборатория судебных экспертиз Минюста не нашла призывов к экстремизму в сборнике «Кровавая память» и стихотворении «Посвящается расширению НАТО на восток» поэта Александра Бывшева из Орловской области. Об этом он сам сообщил «Новой».

Результаты экспертизы пришли еще в ноябре, однако следователь позже рассказал Бывшеву, что его тексты отправили на повторную экспертизу в Москву и Орел. По мнению Бывшего, новая экспертиза найдет в стихотворениях призывы к экстремизму и его шестое уголовное дело дойдет до суда.

Он также предположил, что помимо экстремизма после новой проверки могут завести уголовное дело по статье о реабилитации нацизма, поскольку в сборнике, по его словам, есть стихи о военных преступлениях высшего руководства СССР в период Второй мировой войны.

Дело о призывах к экстремитской деятельности (ч. 2 ст. 280 УК) против Бывшева завели в начале августа, позднее стало известно, что дело дополнили новым эпизодом о вышедшей в США в 2015 году книги стихов о второй Мировой войне «Кровавая память».

До этого Бывшев был фигурантом в общей сложности пяти дел. Первое завели в 2015 году за публикацию двух «антироссийских стихотворений», «Украинским патриотам» и «Украинские повстанцы». Тогда его приговорили к 300 часам исправительных работ по статье о возбуждении ненависити к социальной группе «русские» (ст. 282 УК). А в 2017-м он стал фигурантом нового уголовного дела за стихотворение «На независимость Украины».