В 1/16 финала Лиги Европы «Краснодар» сыграет с немецким «Байером», «Зенит» – с турецким «Фенербахче»

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) опубликовал результаты жеребьевки 1/16 финала Лиги Европы. Российский футбольный клуб «Краснодар» встретится с немецким «Байером», «Зенит» проведет матчи с турецким «Фенербахче».

🔥 Все пары 1/16 финала Лиги Европы 🔥



😃 или 😩 ❓#жеребьевкаЛЕ pic.twitter.com/XgYewDremv — UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) December 17, 2018

«Зенит» сыграет с «Фенербахче» 12 февраля в Турции, 21 февраля – в России. Матчи «Краснодара» и «Байера» пройдут 14 февраля в России, а 21 февраля – в Германии.

Напомним, «Краснодар» вышел в плей-офф Лиги Европы со второго места в группе, несмотря на поражение от испанской «Севильи». «Зенит» в последнем матче уступил чешской «Славии», но все равно вышел из группы с первого места. Еще один российский клуб, участвовавший в турнире, «Спартак», потерпел поражение от «Вильярреала» и, оставшись на четвертом месте в группе, закончил выступление в Лиге Европы.

17 декабря также стали известны результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов. Среди команд, вышедших в плей-офф турнира, нет российских клубов. Футболисты московского ЦСКА в последнем матче группового этапа Лиги чемпионов обыграли мадридский «Реал», но победа чешской «Виктории» в паралельном матче не позволила армейцам занять третье место в группе.

Футболисты московского «Локомотива» в рамках матча Лиги Чемпионов проиграли немецкому «Шальке» и вылетели из еврокубков, также заняв последнее месте в группе.