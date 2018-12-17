Общественные организации выразили недоверие следователю, расследующему дело о вылове косаток и белух в Приморье

Шесть общественных организаций выразили недоверие следователю, который занимается расследованием дела о незаконном отлове 11 косаток и 90 белух, находящихся в бухте Средняя Приморского края, сообщается в пресс-релизе, который имеется в распоряжении «Новой газеты».

По мнению общественных организаций, нахождение животных в неволе может грозить им гибелью. «Наступила зима, вода в бухте Средняя становится все холоднее, а морские животные в маленьких вольерах сильно стеснены в движении, что снижает их способность сопротивляться переохлаждению», – считают они, отмечая, что иммунитет косаток и белух ослаблен из-за стресса, а «их рацион питания неестественен и скуден». Петицию за освобождение животных подписали более 106 тысяч человек.

Реабилитационный центр морских млекопитающих «Тюлень», центр спасения морских млекопитающих «Дельфа», общественные организации «Экологическая вахта Сахалина», «Бумеранг», «Друзья океана» и центр защиты морских млекопитающих «Орцинус» утверждают, что следствие предпринимает действия, которые вызывают «большую озабоченность экологов».

Общественные организации собираются ходатайствовать перед главой Следственного комитета Александром Бастрыкиным о принятии им «самых срочных мер по выпуску животных на свободу» и о взятии дела под личный контроль.

По информации общественников, в начале декабря следователь обратилась в дельфинарий «Небуг», находящийся в Краснодарском крае, с предложением взять животных, если их не получится вернуть в естественную среду. Она сделала это, считают зоозащитники, «понимая, что Черное море естественной средой для обоих видов китообразных никак не является».

Приморский реабилитационный центр морских млекопитающих «Тюлень» заявил о готовности провести необходимые мероприятия по реабилитации и выпуску животных в морскую среду, о чем руководство организации официально уведомило следствие. При этом, отмечают зоозащитники, реакции Приморского Следственного управления на обращение организаций с обоснованием и планом по выпуску косаток и белух в естественную среду не поступило.

Защитники животных указывают, что в ноябре следствие запретило использовать фото- и видеосъемку, сделанную экспертами Совета по морским млекопитающим при осмотре животных в бухте. «При этом содержатели китовых вольеров регулярно пускают к ним съемочные группы для выпуска телесюжетов о том, как хорошо живется косаткам в неволе и как это здорово – продавать их в зарубежные развлекательные заведения, но их видеосъемка никаких запретов со стороны следователя не встречает», – сообщают они.

Ранее Ленинский районный суд Владивостока наложил арест на 90 белух и 11 косаток в рамках дела о незаконном вылове биологических ресурсов организованной группой (ч. 3 ст. 256 УК). После этого Южно-Сахалинский городской суд признал незаконным положительное заключение экспертизы, которую провел департамент Росприроднадзора по Дальневосточному федеральному округу, на вылов косаток в 2018 году.

Напомним, о том, что косаток и белух планируют продать Китаю, а примерная сумма сделки составляет около 19 млн долларов, сообщала «Новая газета».