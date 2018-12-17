Прокурор запросил пять лет колонии для водителя автобуса, въехавшего в подземный переход в Москве

Прокурор попросил приговорить к пяти годам колонии-поселения водителя автобуса Виктора Тихонова, который въехал в переход московской станции метро «Славянский бульвар» в 2017 году, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря Дорогомиловского суда столицы Анастасию Татарулю.

«Прокурор попросил суд назначить Тихонову пять лет колонии-поселения с лишением права управления транспортным средством сроком на три года», — рассказала она.

Оглашение приговора Тихонову назначено на 19 декабря, ожидается, что тогда же суд вынесет решения по гражданским искам о компенсации физического и морального вреда, которые были поданы потерпевшими и родственниками погибших.

Напомним, 25 декабря 2017 года автобус въехал в подземный переход станции метро «Славянский бульвар», в результате произошедшего четыре человека погибли, 11 человек пострадали.

Тихонову предъявили обвинение в нарушении правил дорожного движения, повлекшем смерть двух и более человек (ч. 5 ст. 264 УК). Как отмечают РИА Новости, он не признал свою вину.