Задержанных студентов московского вуза из Ингушетии отпустили из полиции

Задержанных ингушских студентов Российского государственного геологоразведочного университета имени Серго Орджоникидзе (МГРИ—РГГРУ) отпустили из отделения полиции, сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу постпредства Ингушетии в Москве.

По данным постпредства, 17 декабря в общежитии вуза были задержаны около 40 студентов из Ингушетии. Кроме них в полицию доставили учащихся из других республик Северного Кавказа.

По словам собеседника агентства, постпредство Ингушетии с утра пыталось выяснить у полицейских и руководства вуза, почему были задержаны студенты, но подробности произошедшего появились поздно вечером.

«В ходе телефонного разговора вице-премьера республики — постоянного представителя Ингушетии в Москве Алихана Цечоева с проректором по воспитательной работе вуза Юрием Пановым стало известно, что студентов могли задержать в связи с заявлением в полицию от студента из Таджикистана. Он заявил, что студенты-ингуши его якобы избили и выстрелили в него из травматического пистолета», — рассказал представитель пресс-службы Интерфаксу.

Он отметил, что в настоящее время выясняется, были ли причастны студенты из Ингушетии к произошедшему, об их отчислении речи не идет.

Напомним, МВД и Росгвардия провели обыски в общежитии МГРИ—РГГРУ 17 декабря. Руководство вуза сообщило, что у студентов были изъяты наркотические средства и травматическое оружие.

Трое студентов МГРИ—РГГРУ, проживающие в общежитии, рассказали «Новой газете», что обыски начались в 5 утра и закончились около 11 часов дня, учащихся «будили прикладом или обычным кулаком» и ставили лицом в пол или к стене. Их проводили не во всем здании, а на первых этажах (по словам одного собеседника — вплоть до 13 этажа).