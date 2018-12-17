Сын экс-главы РЖД подал иск к «Новой» о защите деловой репутации

Андрей Якунин, сын бывшего главы РЖД Владимира Якунина, подал иск в Басманный суд Москвы к «Новой газете» и журналисту Иреку Муртазину. Карточка дела опубликована на сайте судов общей юрисдикции столицы. Редакция с текстом иска в настоящее время не ознакомилась.

Якунин в разговоре с РБК сказал, что иск касается материала «Особо важное убийство». Статья была опубликована в «Новой газете» 11 октября. В ней приводились версии убийства подполковника, старшего следователя по особо важным делам Управления МВД на транспорте по Центральному федеральному округу Евгении Шишкиной.

Якунин уточнил РБК, что он подал судебный иск с целью защиты деловой репутации, так как в статье фигурируют связанные с ним структуры.

В тексте нашего автора речь шла об уголовных делах, которыми занималась следователь Шишкина в период перед ее убийством. Более подробные комментарии мы сможем дать после того, как получим иск и сформируем юридическую позицию.