Генассамблея ООН приняла резолюцию о милитаризации Крыма

Генассамблея ООН приняла резолюцию, внесенную Украиной в октябре прошлого года, в которой выражается серьезная обеспокоенность милитаризацией Крыма. Трансляция заседания велась на сайте ООН.

В резолюции отмечается рост военного присутствия России в Черном и Азовском морях из-за поставок ракет, оружия, боеприпасов, а также размещения на полуострове военного персонала и проведения многочисленных военных учений, отмечает РИА Новости. Там также осуждается строительство и открытие Крымского моста через Керченский пролив.

За резолюцию проголосовали 66 государств, еще 72 члена ООН воздержались. Против ее принятия выступили 19 стран: помимо самой России, это были Беларусь, Армения, Узбекистан, Сербия, Венесуэла, Зимбабве и другие. При этом во время голосования в третьем комитете Генассамблеи 14 ноября таких стран было 25.

#Polyanskiy: We deplore results of the vote on the #Ukrainian draft resolution. A group of UN member states, primarily from #NATO & #EU, encourage Ukrainians to new crimes and provocations in the name of Western political ambitions. We see them among the co-sponsors of the UNGAR. pic.twitter.com/3tQngnNBxe — Russian Mission UN (@RussiaUN) December 17, 2018

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На том же заседании Генассамблея приняла и резолюцию, инициированную Россией. Она направлена на борьбу с героизацией нацизма, неонацизмом и другими практиками, способствующим эскалации нетерпимости. За документ проголосовали 129 государств, 54 страны воздержались, США и Украина выступили против, пишет ТАСС.