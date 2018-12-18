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Генассамблея ООН приняла резолюцию о милитаризации Крыма

Политика

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Генассамблея ООН приняла резолюцию, внесенную Украиной в октябре прошлого года, в которой выражается серьезная обеспокоенность милитаризацией Крыма. Трансляция заседания велась на сайте ООН.

В резолюции отмечается рост военного присутствия России в Черном и Азовском морях из-за поставок ракет, оружия, боеприпасов, а также размещения на полуострове военного персонала и проведения многочисленных военных учений, отмечает РИА Новости. Там также осуждается строительство и открытие Крымского моста через Керченский пролив.

За резолюцию проголосовали 66 государств, еще 72 члена ООН воздержались. Против ее принятия выступили 19 стран: помимо самой России, это были Беларусь, Армения, Узбекистан, Сербия, Венесуэла, Зимбабве и другие. При этом во время голосования в третьем комитете Генассамблеи 14 ноября таких стран было 25.

На том же заседании Генассамблея приняла и резолюцию, инициированную Россией. Она направлена на борьбу с героизацией нацизма, неонацизмом и другими практиками, способствующим эскалации нетерпимости. За документ проголосовали 129 государств, 54 страны воздержались, США и Украина выступили против, пишет ТАСС.

Теги:
крымский мост, крым, резолюция, оон, va
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