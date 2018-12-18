Ритейлеры и транспортные компании предупредили Медведева о росте цен на продукты из-за подорожания топлива

Ужесточение крупными нефтегазовыми компаниями корпоративных программ с ноября привело к подорожанию расходов на топливо у транспортных компаний в среднем на 30%, из-за чего им придется поднять цены на свои услуги, а стоимость продуктов питания подорожает. Об этом говорится в письме к премьеру Дмитрию Медведеву от Ассоциации компаний розничной торговли, «Руспродсоюза» и других организаций, с которым ознакомился «Коммерсант».

Так, затраты на топливо в среднем занимают не менее 30% в себестоимости услуг автоперевозчиков, а в себестоимости товара доля топлива в итоге составляет, в зависимости от расстояния перевозок и их количества, от 4 до 20%, отмечает издание.

За счет роста этих издержек, по словам исполнительного директора «Руспродсоюза» Дмитрия Вострикова, отпускные цены на продукты могут вырасти на 1–8%, причем больше всего подорожают скоропортящиеся продукты, которые необходимо ежедневно завозить в магазин.

Помимо отмены корпоративных скидок, с 2019 года будут отменены льготы к транспортному налогу для плательщиков системы «Платон», а НДС поднимется на 20%, что также скажется на цене продуктов.

Представитель вице-премьера Дмитрия Козака не смог подтвердить получение письма, однако отметил, что правительство никак не регулирует корпоративные программы нефтяных компаний: «Это предмет взаимоотношений нефтяных компаний с клиентами».

Об отмене скидок для корпоративных клиентов после заморозки цен на топливо на заправках в ноябре писала газета «Коммерсант», отмечая, что «Газпром нефть» в свою очередь даже ввела для них специальные сервисные сборы.