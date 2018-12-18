«Собибор» Хабенского не включили в шорт-лист «Оскара»

Фильм «Собибор» Константина Хабенского не вошел в шорт-лист претендентов на кинопремию «Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке», на которую его выдвинул Российский оскаровский комитет.

Американская академия киноискусств назвала девять кинокартин, которые будут бороться за награду — среди них фильмы из Колумбии, Дании, Германии, Японии, Казахстана, Ливана, Мексики, Польши и Южной Кореи.

При этом в шорт-лист не попала и картина «Донбасс» Сергея Лозницы о жизни самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, получившая на Каннском фестиле приз за лучшую режиссуру в программе «Особый взгляд».

Пять картин, которые войдут в число номинантов премии «Оскар», станут известны 22 января, а 91-ая церемония вручения назначена на 24 февраля.

Напомним, в кинофильме «Собибор» Константина Хабенского рассказывается о восстании в нацистском лагере в Польше в 1943 году. Роль советского офицера Александра Печерского в фильме сыграл сам Хабенский.