«Репортеры без границ»: в 2018 году в мире убили 80 журналистов

За 11 месяцев 2018 года из-за своей профессиональной деятельности в мире погибли 80 журналистов, что уже больше, чем за весь прошлый год, говорится в докладе организации «Репортеры без границ».

Из них 13 человек были представителями гражданской журналистики, а еще четверо — сотрудниками редакций. Число погибших профессиональных журналистов в последние три года снижалось, однако в этом году вновь начало расти: к началу декабря оно составило 63 человека, тогда как в прошлом году из-за своей деятельности погибли 55 человек.

Больше половины всех убийств пришлось на пять стран — Афганистан (15 человек), Сирию (11), Йемен (8), Мексику (9) и Индию (6), причем на территории двух последних в этом году не было вооруженных конфликтов (всего на убийства в невоенное время пришлось 45% случаев). На шестом месте находятся США: июньская атака на редакцию The Capital Gazette унесла жизни четырех журналистов, еще двое, корреспондент и оператор, погибли в мае, освещая шторм в Северной Каролине.

Среди резонансных инцидентов, помимо расправы в консульстве Саудовской Аравии в Турции над Джамалем Хашогги, «Репортеры без границ» также называют заказное убийство репортера словацкого издания Aktuality.sk Яна Куциака в феврале.

Кроме этого, сейчас 60 представителей СМИ удерживаются в заложниках, а 348 человек отбывают наказание в тюрьме в связи со своей журналистской деятельностью — больше всего в Китае, Египте, Турции, Иране и Саудовской Аравии. В настоящий момент под арестом в самопровозглашенной Донецкой народной республике все еще находится украинец Станислав Асеев, напомнили в организации.

Ранее редакция журнала Time присудила ежегодное звание «человек года» пострадавшим от преследований за свою профессиональную деятельность журналистам. В их числе оказались Джамаль Хашогги, филиппинская журналистка Мария Ресса, осужденная за критику президента, корреспонденты агентства Reuters, взятые в заложники в ходе расследования этнических чисток мусульман в Мьянме и сотрудники американской газеты Capital Gazette, расстрелянные в ходе нападения преступника на редакцию.

В список также включили двух российских журналистов — заместителя главреда радиостанции «Эхо Москвы» Татьяну Фельгенгауэр, на которую год назад напали с ножом, и Аркадия Бабченко, который для раскрытия покушения на него участвовал в инсценировке собственного убийства.