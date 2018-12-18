Дерипаска, Костин и Вексельберг согласились поехать в Давос, несмотря на ограничения от организаторов

Бизнесмены Олег Дерипаска, Виктор Вексельберг и глава ВТБ Андрей Костин поедут на Всемирный экономический форум (ВЭФ) в Давосе, несмотря на ограничения со стороны организаторов. Об этом РИА Новости рассказал глава Минэкономразвития Максим Орешкин.

Он не стал уточнять, какие условия были поставлены россиянам, упомянув только, что они «связаны со встречами с американским бизнесом». При этом «на Давосском форуме бизнеса больше чем предостаточно, и американский не является ключевым», — заявил Орешкин.

Об условиях накануне писало издание The Bell со ссылкой на источники, отметив, что «если соблюдать все, на форум можно и не ехать». Так, бизнесмены под санкциями не должны будут взаимодействовать с гражданами США, начиная от участия в панелях форума и заканчивая помощью в организации путешествий, бронировании отелей и организации двусторонних встреч, а также не смогут участвовать ни в одном из мероприятий, организованных американскими гражданами или властями.

Организаторы ВЭФ также добавили, что не будут помогать россиянам под санкциями с организацией переговоров или бизнес-встреч, из которых те потенциально могут извлечь выгоду.

Напомним, впервые о вопросе участия Костина, Вексельберга и Дерипаски сообщила газета Financial Times. По словам собеседников газеты, у организаторов нет законных оснований запретить бизнесменам приезжать на форум, но их приезд был объявлен нежелательным.

15 декабря стало известно, что организаторы форума решили снять ограничения и официальная делегация из России поедет на всемирный экономический форум в Давосе.