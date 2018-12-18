Администрация президента переадресовала в ФСБ жалобу родителей фигурантов «пензенского дела» на пытки ФСБ

Администрация президента в ответ на письмо родителей фигурантов «пензенского дела» о пытках со стороны сотрудников Федеральной службы безопасности сообщила, что переадресовала его «для ответа по существу» в саму же ФСБ, сообщает «Коммерсант».

Обратиться к президенту Владимиру Путину они решили после заседания Совета по правам человека, на котором тот уточнил, что ему не докладывали в подробностях ни о «пензенском деле», ни о другом резонансном процессе — деле «Нового величия».

В письме они назвали Путина «своей последней надеждой на справедливое разбирательство», а также попросили назначить независимую экспертизу и дать полномочия для изучения всех материалов независимому эксперту, члену СПЧ и бывшему следователю по особо важным делам Евгению Мысловскому.

Напомним, о «пензенском деле» на заседании СПЧ президент Владимир Путин заговорил после вопроса главы совета Михаила Федотова, рассказавшего также и о некоторых подробностях о деле. Путин заявил, что «естественно, нужно проверить», хотя в закрытой части заседания добавил, что у обвиняемых при обысках изъяли самодельные взрывные устройства и «учредительные и программные документы терсообществ».

В деле «Нового величия» десять фигурантов, которые обвиняются в организации экстремистского сообщества (ст. 282.1 УК). Согласно материалам дела, человек под ником «Руслан Д.» предложил активистам преобразовать оппозиционный чат в политическое движение, написал политическую программу и арендовал помещение для проведения «учредительных собраний». Позже стало понятно, что он был осведомителем или даже штатным сотрудником спецслужб.