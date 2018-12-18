Володин рассказал о необходимости упростить получение гражданства для пострадавших за веру украинцев

Депутаты подготовят законодательные предложения, которые упростят получение российского гражданства украинцам, пострадавшим за веру, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, чьи слова передал Интерфакс.

«Сегодня на Украине грубо нарушается один из базовых конституционных принципов — свобода вероисповедования», — сказал Володин. Он считает, что на Украине на священнослужителей «оказывается давление».

Читайте также Крестный уход. Под эгидой Константинопольского патриархата в Киеве избран первый за 350 лет независимый от Москвы митрополит

Ранее Володин уже поручал парламентариям разработать такие поправки в законодательство, чтобы украинцы могли получать российское гражданство по упрощенной процедуре.

Глава комитета по делам СНГ Леонид Калашников напомнил, что в его комитете уже предлагали подобные меры: например, разрешить украинцам не отказываться от гражданства Украины и при этом получать российский паспорт.

Отметим, что 18 декабря депутаты в третьем чтении приняли еще один закон, который регулирует нормы получения гражданства. В частности, парламентарии проголосовали за то, чтобы президент России получил право определять категории граждан, которые будут проходить упрощенную процедуру получения гражданства.

В тексте документа также шла речь об упрощенной процедуре для участников госпрограммы по оказанию содействия добровольному переселению в Россию.

Напомним, президент России Владимир Путин во время саммита G20 заявил, что страна пойдет по пути либерализации в отношении Украины по вопросу получения гражданства, несмотря на запрет на въезд для мужчин из России в возрасте от 16 до 60 лет.