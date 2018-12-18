Чиновники в Забайкалье не смогли выплатить 42,5 млн рублей компенсаций пострадавшим от наводнения в июле

Власти Забайкалья не смогли выплатить компенсации на сумму 42,5 млн рублей жителям, которые пострадали от крупного наводнения в июле этого года. Об этом сообщило издание «Сибирь.Реалии» со ссылкой на министра труда и соцзащиты края Андрей Федотов.

«11, 5 млн рублей не выплатили по спискам 571 человеку и еще 900 получателям — 31 млн рублей по судебным решениям», — сказал региональный министр. По его словам, у местных властей нет денег, так как они не поступили с «федерального уровня».

При этом в октябре сообщалось, что на выплату единовременной материальной помощи правительство перевело из резервного фонда 238 млн рублей, а региональный бюджет выделил 174 млн рублей для компенсации гражданам.

Напомним, режим чрезвычайной ситуации в Забайкальском крае был объявлен 9 июля из-за паводков, которые образовались из-за выхода из берегов реки Кия в Шилкинском районе. Всего с 8 июля оказались подтопленным 29 населенных пунктов, временно переселять пришлось около 2 тыс. человек, в том числе почти 400 детей.