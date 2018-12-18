До 500 тысяч рублей. Депутаты приняли закон о штрафах за вовлечение несовершеннолетних в митинги

Государственная Дума в третьем чтении приняла закон о введении административной ответственности за вовлечение несовершеннолетних в несанкционированные митинги. Об этом сообщается на сайте Госдумы.

За документ проголосовали 342 депутата, против — 42. За нарушение закона обычным гражданам будет грозить штраф от 30 тысяч до 50 тысяч рублей или административный арест до 15 суток.

Должностных лиц предлагают штрафовать на сумму от 50 тысяч до 100 тысяч рублей. Для юридических лиц штраф может составить от 225 тысяч до 500 тысяч рублей. За повторное нарушение предлагают «повышенную административную ответственность»: административный штраф на граждан в размере от 150 тысяч до 300 тысяч рублей или обязательными работами на срок от 40 до 200 часов, или административным арестом на срок до 30 суток; на должностных лиц — от 200 тысяч до 600 тысяч рублей; на юридических лиц — от 500 тысяч до 1 млн рублей.

Как уточняют в Госдуме, инициатива «направлена на предупреждение участия несовершеннолетних в несанкционированных собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях, в том числе на недопущение причинения вреда их жизни, здоровью и развитию».

По мнению юриста ФБК Ивана Жданова, закон странный и непродуманный, и станет очередным основанием для привлечения к административной ответсвенности участников протестных акций.

«В этом законе не прописано, что такое вовлечение несовершеннолетних в несанкционированные митинги, и не указано, как его квалифицировать, не понятно, будут ли штрафовать организаторов за каждого несовершеннолетнего, участвующего в акции, или за всех. Таких дыр в этом законе очень много», – считает Жданов.

Он отметил, что юридические лица вряд ли будут привлечены к ответвенности.

«Юридические лица практически никогда не подают заявки на организацию акций, в подновляющим большинстве заявили – физические лица. Однако, согласно кодексу об административных правонарушениях, в законе должна быть дифференцирована ответственность физических и юридических лиц», – пояснил юрист.

Проект закона был подготовлен членами фракции «Единой России» в мае этого года. В этом же месяце прошли акции, организованные сторонниками оппозиционера Алексея Навального. Сообщалось, что в этих мероприятиях принимали участие несовершеннолетние, некоторых из них потом задержали.

На фоне этих событий и принятия законопроекта в первом чтении депутат Госдумы от фракции «Единая Россия» Сергей Вострецов предложил лишать родителей прав на воспитание ребенка, если несовершеннолетний больше двух раз участвовал в несанкционированных митингах.

Вострецов уточнил, что он также изучит вопрос и о введении штрафов для родителей за то, что их дети приходят на несогласованные акции. Депутат считает, что достаточно будет штрафа в размере 3-5 тысяч рублей. Это подтолкнет родителей к профилактическим беседам с несовершеннолетними.

«Тогда многие малолетки, которые сегодня не чувствуют ответственности, тоже будут внимательнее относиться к тому, куда их втягивают и зачем», — объяснил Вострецов.