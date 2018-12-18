Экс-советник Трампа рассказал, что бывший глава ГРУ умер в Ливане. Минобороны России это отрицает

Игорь Сергун. Фото: wikimedia

Бывший советник президента США по нацбезопасности Майкл Флинн, которому во вторник вынесут приговор по делу о российском вмешательстве в американские выборы, заявил, что бывший глава ГРУ Игорь Сергун, скончавшийся в январе 2016 года, умер в Ливане. Об этом Флинн рассказал ФБР в 2017 году, пересказ его допроса опубликовал Минюст.

Флинн рассказал, что в 2013 году, будучи директором Разведывательного управления Министерства обороны США, он виделся с Сергуном во время визита в штаб-квартиру ГРУ. По его словам, они с Сергуном имели много общего: оба боролись с терроризмом, всю жизнь занимались военной службой и у них были сыновья одного возраста.

В материалах допроса не раскрываются детали смерти главы ГРУ. Флинн рассказал лишь, что звонил российскому послу Сергею Кисляку и выразил ему свои соболезнования в связи со смертью Сергуна.

В свою очередь в Минобороны России отрицают, что в Сергун умер в Ливане. «Слухи, распространяемые с подачи минюста США, о том, что скончавшийся 3 января 2016 года Герой России генерал-полковник Игорь Дмитриевич Сергун находился в Ливане, — конспирологический бред. Игорь Дмитриевич в январе 2016 года находился в России», — заявил в министерстве.

Напомним, в России официально сообщалось, что Сергун умер 3 января 2016 года в подмосковном доме отдыха после обширного инфаркта. При этом аналитическое агентство Stratfor заявляло, что на самом деле Сергун умер в Ливане, но в Кремле и Минобороны это отрицали.