Жозе Моуринью ушел с поста главного тренера «Манчестер Юнайтед»
Жозе Моуринью покинул пост главного тренера английского футбольного клуба «Манчестер Юнайтед», сообщается на сайте команды.
Причины ухода Моуринью не сообщаются. ФК отмечает, что имя исполняющего обязанности главного тренера будет названо в ближайшее время.
Жозе Моуринью возглавлял «Манчестер Юнайтед» с мая 2016 года. Под его руководством в сезоне 2016-2017 клуб выиграл Кубок лиги, Лигу Европы и суперкубок Англии.
«Манчестер Юнайтед» занимает шестое место в зачете Английской премьер-лиги. Клуб отстает от лидирующего «Ливерпуля» на 19 очков.