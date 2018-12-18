Госдума приняла закон о признании иностранных НКО нежелательными за вмешательство в выборы

Государственная Дума в третьем чтении приняла закон о признании нежелательными иностранные некоммерческие организации (НКО), если они вмешиваются в выборный процесс в России. Об этом сообщается на сайте Госдумы.

Согласно закону, вмешательством в российские выборы будет считаться деятельность иностранной организации, «способствующая либо препятствующая выдвижению кандидатов, списков кандидатов, избранию зарегистрированных кандидатов, выдвижению инициативы проведения референдума и проведению референдума, достижению определенного результата на выборах, референдуме, а также в иных формах (за исключением участия в избирательных кампаниях, кампаниях референдума в качестве иностранных (международных) наблюдателей)».

Если международная или иностранная неправительственная организация нарушит запрет, то ее признают «нежелательной» и запретят. Исключением станет участие НКО на выборах в качестве международных наблюдателей.

Поправки предлагается внести в закон «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации», принятый в декабре 2012 года (более известный как «закон Димы Яковлева»).

Документ регулирует порядок признания иностранных НКО нежелательными: это происходит в случае, если они представляют «угрозу основам конституционного строя России, обороноспособности страны и безопасности государства». Минюст к ним отнес фонд «Открытое общество» миллиардера Джорджа Сороса, британскую организацию «Открытая Россия», «Европейскую платформу за демократические выборы» и другие организации.