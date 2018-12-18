«Яндекс.Новости»: принятие закона о новостных агрегаторах может привести к их закрытию. Обновлено

обновлено Депутаты одобрили в первом чтении законопроект, ограничивающий до 20% долю иностранного участия в уставном капитале новостных агрегаторов.

Сервис «Яндекс.Новости» может прекратить работать в России, если депутаты примут законопроект, ограничивающий до 20% долю иностранного участия в уставном капитале новостных агрегаторов, сообщают The Bell и Русская служба «Би-Би-Си».

В отзыве к законопроекту, который подготовил «Яндекс» к первому чтению в Госдуме, говорится, что все необходимые меры для ограничения влияния иностранцев на работу агрегаторов уже существуют, и этот закон не нужен.В компании пояснили, что «Яндекс.Новости» не создает свой контент, а лишь отображает информацию из официальных сайтов госорганов или СМИ, которые уже несут ответственность по закону о СМИ. А в законе уже сейчас существуют ограничения в размере 20% на долю участия иностранных акционеров в уставном капитале российских СМИ и запрет для иностранцев выступать учредителями средств массовой информации.

Законопроект об ограничениях для владельцев новостных агрегаторов депутаты должны рассмотреть в первом чтении 18 декабря. Сам документ был внесен в октябре этого года. Его необходимость объяснили тем, что он поможет предотвратить угрозу общественному порядку в России и создать, тем самым, благоприятные условия для развития гражданского общества.

На данный момент в реестре новостных агрегаторов находятся «Яндекс.Новости», «Рамблер/Новости», Новости@mail.ru «СМИ2».

При этом в «Яндексе» после получения информации о том, что данный законопроект подготовлен, сообщили, что в случае законодательного ограничения иностранного участия в новостных агрегаторах готовы рассмотреть возможные варианты реструктуризации сервиса.