Суд приговорил почти к 10 годам колонии напавшего на школу в Перми подростка

Мотовилихинский райсуд Перми приговорил 17-летнего подростка, который напал на учеников в пермской школе зимой этого года, к 9 годам и 8 месяцам лишения свободы в воспитательной колонии. Об этом сообщает Интерфакс.

Ранее сообщалось, что гособвинение запросило 9 лет и 10 месяцев воспитательной колонии для одного из нападавших подростков. По словам представителя обвинения, несовершеннолетнему вменяют покушение на убийство 28 учеников и учителя, вооруженный разбой и умышленное повреждение школьного имущества на сумму в 20,5 тысяч рублей.

В ходе расследования уголовного дела обвиняемые прошли психиатрическую экспертизу. Гособвинитель также попросил назначить подростку принудительное наблюдение и амбулаторное лечение у психиатра.

Второй участник преступления был переведен в психиатрический стационар на два месяца, дело в отношении него выделено в отдельное производство.

15 января двое 16-летних подростков в масках и с ножами напали во время урока на учеников четвертого класса школы № 127. В результате пострадали 15 человек. Учительница Наталья Шагулина получила множественные ножевые ранения. Сами нападавшие ударили ножами друг друга, но остались живы.

Один из нападавших был учащимся этой школы, второй – бывший ученик. О причинах нападения не сообщалось.

Через несколько дней после инцидента в Перми, 19 января, учащийся школы, вооруженный топором и бутылкой с зажигательной смесью, напал на учителя и учеников седьмого класса школы №5 в Улан-Удэ. По версии следствия, у него было двое несовершеннолетних пособников. Подростка признали невменяемым.