Другое мероприятие, ремонтные работы, нарушение сроков: «ОВД-Инфо» изучил причины отмены митингов оппозиции в России

Правозащитный медиа-проект «ОВД-Инфо» опубликовал исследование о причинах несогласования митингов и других протестных публичных акций, которые организуют российские оппозиционеры.

Обложка доклада «Искусство запрещать» от ОВД-инфо

Среди самых частых причин для отказов — место, запланированное для акции, занято другим мероприятием.

«Акции-дублеры часто проводят провластные организации. Возможно, в некоторых случаях их проводит кто-то, не связанный с администрацией, но судить об этом сложно, поскольку власти неохотно раскрывают информацию об альтернативных акциях», — говорится в докладе.

Помимо альтернативного мероприятия, в проведении акции может быть отказано из-за проведения работ по ремонту и благоустройству города. Так, в Волгограде не согласовали мартовскую акцию из-за «крупногабаритной коммунальной техники». При этом администрация ссылалась на неопубликованное постановление о проведении ремонтных работ.

Две другие распространенные причины — несоответствия в уведомлении и нарушение сроков его подачи. Согласно российскому законодательству, организаторы должны подать заявку о проведении публичного мероприятия не ранее 15 и не позднее 10 суток до предполагаемого дня акции (исключение — пикеты, уведомление о которых можно подавать не позднее, чем за трое суток).

Местные власти могут ответить, что уведомление подано слишком рано, либо наоборот — слишком поздно. «ОВД-Инфо» отмечает, что ни у организаторов, ни у госорганов нет четкого представления о том, как правильно высчитывать сроки для подачи заявки.

«ОВД-Инфо» сделал выводы на анализе отказов в согласовании митингов двух акций: «антикризисной» «Весны» 1 марта 2015 года и антикоррупционных протестов 26 марта 2017 года.

37 заявок для проведения последних акцих в марте прошлого года были не согласованы по причине проведения другого мероприятия, 19 — из-за несоответствия в уведомлении, 10 — нарушены сроки, 10 — проходят работы (выводы были сделаны на основе 76 уведомлений в 38 городах).