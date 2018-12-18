Суд в Петрозаводске продлил арест историку Юрию Дмитриеву на три месяца

Юрий Дмитриев. Фото: Игорь Подгорный / специально для «Новой газеты»

Петрозаводский городской суд продлил арест до 25 марта главе карельского отделения правозащитного центра «Мемориал» Юрию Дмитриеву, сообщил корреспондент «Новой газеты» из зала суда.

По словам адвоката Виктора Ануфриева, прокуратура зачитала на заседании несколько томов объединенного уголовного дела. Защита настаивала на том, что «обвинение не содержит каких-либо законных доказательств вины» историка.

Следующее заседание по делу Дмитриева состоится 17 января.

Виктор Ануфриев. Фото: Игорь Подгорный / специально для «Новой газеты»

Историка Юрия Дмитриева арестовали в 2016 году. Ему предъявили девять фотографий, обнаруженных в компьютере, на которых его приемная дочь историка изображена без одежды. Дмитриев утверждал, что фотографировал болезненную девочку обнаженной для контроля ее развития и отчета перед опекой.

В апреле 2018 года суд Петрозаводска оправдал исследователя по этой статье, однако прокуратура обжаловала приговор, после чего дело отправили на пересмотр. Летом против историка возбудили новое уголовное дело: помимо создания порнографии он обвиняется в насильственных действия сексуального характера по отношению к своей приемной дочери.