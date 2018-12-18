Средняя сумма взятки в России составила 609 тысяч рублей

Средняя сумма взятки в России в 2018 году равнялась 609 тысячам рублей, заявил официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной, чьи слова приводит РИА Новости.

Куренной сказал, что если сложить все взятки, выявленые в рамках уголовных дел по статье 209, то эта сумма будет равняться 1,8 млрд рублей. До этого в Генпрокуратуре утверждали, что в этом году россияне стали брать взятки на 10% чаще, чем в прошлом.

При этом в прошлом году, по данным Национального антикоррупционного комитета, общая сумма полученных в России взяток достигла 6,7 млрд рублей, а в 2016 — 2,3 млрд рублей.

По информации начальника Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД РФ Андрея Курносенко, средняя взятки в 2016 году равнялась 328 тысячам рублей.

Эксперты ООН утверждают, что в мире на взятки тратится 1 трлн долларов, а в результате коррупции государства недополучают 2,6 трлн долларов (5% мирового ВВП). В развивающихся странах потери, которые связаны с коррупцией, превосходят в 10 раз суммы, выделяющиеся в качестве официальной помощи.