«Неверно трактовали содержание петиции»: жильцы дома в Москве перестали требовать выселения онкобольных из квартиры

Жители дома на юго-востоке Москвы перестали требовать выселения семей с онкобольными детьми из одной из квартир, которую арендует для них благотворительный фонд.

Следователи совместно с врачами и руководителями фонда провели с жителями дома встречу и ответили на все имеющиеся у них вопросы.

«Жители дома отказались от своих требований о выселении детей, пояснив, что неверно трактовали содержание петиции, и заявили о своих намерениях в дальнейшем оказывать содействие фонду в поддержке семей, нуждающихся в помощи», — говорится в сообщении на сайте управления Следственного комитета по Москве.

Ранее координатор благотворительного фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам» Наталья Машкова сообщила, что жильцы ее подъезда собирают подписи против сдачи одной из квартир семьям с онкобольными детьми из-за их «заразности».

По ее словам, инициатором петиции была старшая по подъезду, которая была уверена, что онкология является заболеванием, передающимся воздушно-капельным путем.

Сбор подписей начался, когда женщина узнала, что одну из квартир сдают людям с онкобольными детьми, приезжающими на лечение в Москву. «Такие дела» отмечали, что российские благотворительные фонды арендуют квартиры для иногородних подопечных, так как зачастую государство финансирует только квоты на лечение, а не на проживание.