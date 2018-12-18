Полиция Австрии отказалась от претензий к биатлонистам из России

У полиции больше нет претензий к российским биатлонистам, которых обвиняли в употреблении допинга, рассказал в инстаграме президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев.
«Ситуация стабилизирована, каких-либо претензий к российским спортсменам нет! Они могут дальше выступать на соревнованиях и радовать нас красивой и бескомпромиссной борьбой на кубках мира и кубках IBU», — заявил Драчев.
Он уточнил, что этот вопрос решался 17 декабря на совещании в посольстве России в Австрии с адвокатами. Во время этой встречи все дела были подробно разобраны, уточнил глава союза биатлонистов.
Напомним, в ночь на 13 декабря в расположение сборной России по биатлону в Австрии пришли офицеры полиции, которые предъявили спортсменам обвинения в нарушении антидопинговых правил во время чемпионата мира в Хохфильцене в 2017 году.
В этом списке фигуририровали имена биатлонистов Евгения Гараничева, Александра Логинова, Антона Шипулина, Ирины Старых, Алексея Волкова, а также тренера Александра Касперовича, врачей Артема Крынцилова и Евгения Шутова, массажистов Александра Селявкина и Дмитрия Топычканова.
Как утверждал Логинов, их обвиняют в «махинациях с переливанием крови на основе показаний 100 человек и лично Родченкова (прим. — экс-главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова)».