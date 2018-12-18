Школьника из Бийска вызвали на допрос в СК после публикации в Инстаграме сторис с полицейским

16-летнего школьника и активиста «Протестного Бийска» Максима Н. вызвали на допрос к следователю после того, как он опубликовал в Инстаграме сторис с участием полицейского.

На распространенных в сети фото и видео одиннадцатиклассник просит полицейского уступить место бабушке в маршуртке, а тот отказывается. Один из постов молодой человек сопроводил комментарием, в котором оскорбил сотрудника полиции.

Источник: телеграм-канал «Правозащиты Открытки»

«Фото и видео сделаны в разное время. Видео — тогда, когда мест не было и бабушки стояли, фото — при выходе перед конечной, чтобы было видно его лицо», — пояснил Максим в разговоре с «Новой газетой».

Как сообщает «Правозащита Открытки», после этого инцидента полицейский написал заявление, в котором «дал наводку на видео». Затем следователь позвонил школьнику и сообщил, что против него возбудили уголовное дело об оскорблении представителя власти (ст. 319 УК). «Он сказал про заявление. Я сказал, чтобы приносил повестку, и положил трубку, когда он начал мне грубить. Про статью узнал уже от мамы», — добавил активист.

Сторис (от англ. stories, «история») — функция, которая позволяет выкладывать фото и 15-секундные видео в Инстаграме. Они удаляются из социальной сети ровно через 24 часа после публикации.