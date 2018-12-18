Спустя семь лет депутаты приняли во втором чтении законопроект о защите животных

В Госдуме проголосовали за принятие проекта закона об ответственном обращении с животными, который прошел первое чтение еще в 2011 году. Об этом сообщил Интерфакс.

Документ запрещает умерщвлять животных под каким бы то ни было предлогом. «Вот этот безобразный отстрел животных на улицах, который сегодня захлестнул российские города и на котором "пилятся" огромные бюджетные деньги, становится вне закона, законодательно запрещается»,— заявил председатель комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

В России также предлагается запретить контактные зоопарки в торговых центрах и ресторанах, и запретить держать диких животных в квартирах, частных домах, домовладениях или садовых участках. Помимо этого, в документе прописаны правила выгула животных, в том числе опасных пород собак. Согласно предлагаемому закону, выгуливать их можно будет на специально отведенных для этого площадках.

С требованием принять законопроект не раз выступали зоозащитники. С начала ноября 2017 года они стали проводить голодовку у здания Госдумы, при этом полиция неоднократно задерживала их.

После этого по поводу этой ситуации высказался пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он заявил, что данный вопрос не снимался с повестки дня. «Мы надеемся, что все-таки в обозримой перспективе удастся найти развязку тех проблемных моментов, которые сейчас содержатся в тексте законопроекта», — пояснял Песков.

Напомним, законопроект «Об ответственном обращении с животными» внесли в Госдуму осенью 2010 года, в первом чтении его приняли в марте 2011-го. Планировалось, что второе чтение пройдет 14 июня 2017 года, однако тогда его решено было перевенести.