«Би-би-си»: власти готовы потратить до 20 млрд рублей на блокировку Telegram и других запрещенных ресурсов

Роскомнадзор планирует внедрить в 2019 году новую технологию для борьбы с запрещенными сайтами и сервисами, в том числе с мессенджером Telegram. Об этом сообщила русская служба «Би-би-си» со ссылкой на два источника, знакомых с деталями разработки проекта.

Речь идет о системе анализа и фильтрации трафика DPI (Deep Packet Inspection, «глубокий анализ пакетов»), которую используют для блокировки отдельных протоколов. Технология анализирует пакеты, свойственные конкретным сайтам и приложениям, и отсекает нежелательный трафик. По информации издания, власти готовы потратить на новую технологию до 20 млрд рублей.

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О лабораторных испытаниях DPI на сети Ростелекома в конце августа сообщал Reuters. Топ-менеджер одной из компаний-разработчиков тогда отмечал, что в ходе тестирования пытались блокировать протоколы MTProto и SOCKS, которые использует Telegram. Во время испытаний возникали проблемы: при попытке заблокировать протоколы пропадал доступ к другим ресурсам, например к Сбербанку Онлайн.

В апреле 2018 года Таганский районный суд Москвы вынес решение о немедленной блокировке Telegram в России после того, как мессенджер отказался предоставить Федеральной службе безопасности ключи от зашифрованной переписки пользователей. Несмотря на блокировки, Telegram продолжает работать у большинства российских пользователей.

Сейчас ограничение доступа к запрещенным ресурсам осуществляется по IP-адресу. Из-за этого весной 2018 года Роскомнадзор заблокировал ряд нейтральных ресурсов, в том числе относившихся к облачным сервисам Google и Amazon.