Путин подписал закон о защите детей от колумбайн-сообществ

Президент России Владимир Путин подписал закон о внесудебной блокировке колумбайн-сообществ в соцсетях, пропагандирующих насилие. Об этом говорится на официальном интернет-портале правовой информации.

Совет Федерации его одобрил 11 декабря, а третье чтение в Госдуме он прошел 4 декабря. Автором законопроекта стала вице-спикер Госдумы Ирина Яровая.

Она предложила правоохранительным органам «механизм» оперативного выявления и пресечения преступной деятельности, направленной против детей.

В тексте документа шла речь о «незамедлительной» передаче противоправной информации Роскомнадзором в полицию «для выявления преступника, расследования и привлечения к ответственности».

В первую очередь в законе имелись в виду призывы к нападениям, вдохновленные трагедией в американской школе «Колумбайн». Тогда в 1999 году два старшеклассника Харрис и Клиболд устроили массовое убийство, в результате были убиты 13 и ранены 26 человек.

С начала года в городах России было несколько нападений школьников на учителей и других учеников, однако об атаке в «Колумбайн» вновь вспомнили после событий в Керченском политехническом колледже. 17 октября студент колледжа Владислав Росляков устроил стрельбу и взрыв самодельного устройства В результате инцидента погибли 21 человек, более 40 получили ранения, сам Росляков покончил с собой.