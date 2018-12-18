CIT: в Сирии погиб служивший в ВДВ россиянин

В Сирии погиб российский военный Александр Дудченко, ранее служивший в воздушно-десантных войсках (ВДВ), сообщает Conflict Intelligence Team (CIT).

«Нам удалось связаться с человеком, который был знаком с Александром Дудченко и учился с ним в одной школе. Он подтвердил его смерть со ссылкой на друзей и родственников», — говорится в сообщении проекта.

По информации «Астрахань 24», 33-летний Александр Дудченко служил в 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии, находящейся в Иванове. Издание отмчает, что он погиб утром 17 декабря в результате минометного обстрела. По информации СМИ, Дудченко не был кадровым военным.

Сирийское издание «Аль-Масдар Ньюс» пишет, что инцидент произошел в провинции Латакия недалеко от населенного пункта Кинсибба, который находится под контролем сторонников президента Сирии Башара Асада.

Ответственность за обстрел проасадовское издание возложило на коалицию умеренных и исламистских группировок сирийской оппозиции под эгидой Турции «Фронт национального освобождения».