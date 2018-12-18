Участник акции против пенсионной реформы получил два года условно за нападение на полицейского

Тверской суд Москвы приговорил участника акции против пенсионной реформы Ивана Белякова к двум годам условно за применение насилия к полицейскому (часть 1 статьи 318 УК РФ), сообщила «Медиазона».

Во время суда Беляков признал свою вину. Он объяснил, что пытался помешать полицейскому избивать протестующего, для этого схватился за дубинку, а когда полицейский потерял равновесие, оттолкнул его. Сторона обвинения настаивала, что после того, как Беляков схватил полицейского и потянул его на себя, обвиняемый ударил его по голове.

Кроме того, судья назначил Белякову три года испытательного срока, а также запретил менять место жительства без уведомления.

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Напомним, 9 сентября в единый день голосования по всей России прошли митинги против пенсионной реформы. В 59 городах акции протеста согласовать не удалось. Полицейские задержали более 1000 человек. Большая часть задержаний были в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге.

Среди задержанных также окзались как минимум 60 несовершеннолетних. Кроме того, деятели культуры объявили сбор средств на юридическую помощь задержанным за участие в несогласованных акциях протеста.