Суд продлил арест десяти фигурантам дела о пытках в колонии Ярославля

Фото: Светлана Виданова / специально для «Новой газеты»

Фрунзенский районный суд Ярославля продлил арест десяти бывшим сотрудникам управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН), обвиняемых в пытках заключенного в исправительной колонии № 1.

Как сообщает корреспондент «Новой газеты» из зала суда, срок содержания под стражей продлен до 20 марта.

Среди тех, кому продлили арест, — Сергей Ефремов, Сергей Драчев, Дмитрий Соловьев, Игорь Богданов, Максим Яблоков, Руслан Цветков, Дмитрий Никитенко, Алексей Бровкин, Сардор Зиябов и Сипан Мамоян.

Фото: Светлана Виданова / специально для «Новой газеты»

Фотокорреспондент «Новой газеты» Светлана Виданова рассказала, что родственница обвиняемого Сардора Зиябова на заседании пыталась выбить у нее камеру. Журналистка намерена подать в полицию заявление.

Кроме того, судебные приставы мешали Видановой снимать в коридоре суда. Несмотря на аккредитацию, они не пустили ее на оглашение приговора второй пятерки обвиняемых со словами «ваше время уже вышло» и «вы уже все сняли».

Фото: Светлана Виданова / специально для «Новой газеты»

Видеозапись пытки заключенного ИК-1 Евгения Макарова, датированная 2017 годом, была опубликована в «Новой газете» 20 июля. На видео мужчины в форме несколько минут по очереди бьют осужденного дубинками и кулаками по ногам, а также льют ему на голову воду из ведра. Год назад сообщения о пытках проверяли правоохранительные органы, однако в возбуждении уголовного дела было отказано.

3 августа «Новая газета» опубликовала еще одно свидетельство пыток в ярославской ИК-1. На видеозаписи, предположительно сделанной в конце 2016 года, те же сотрудники ФСИН, который пытали Макарова, заставляют заключенных бегать по коридору и бьют их руками и дубинками.

Следственный комитет России по факту обоих инцидентов возбудил уголовные дела о превышении должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК), которые позднее объединили в одно производство. 19 сентября фонд «Общественный вердикт» сообщил о возбуждении третьего уголовного дела — уже по факту пыток в ярославской колонии № 8, куда Макарова перевели в декабре 2017 года.