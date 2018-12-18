В России запретили показывать курсы валют на уличных табло

В России запретили устанавливать на улице электронные табло с курсами обмена валют, соответствующий закон подписал российский президент Владимир Путин.

Законопроект разработал Центральный банк России. «Как показывает практика, информацию о курсах обмена иностранных валют за пределами помещений чаще всего размещают так называемые незаконные «точки обмена валют», которые маскируются под операционные кассы уполномоченного банка», — заявляли в ЦБ.

Представитель Центробанка Илья Ясинский объяснял, что решить эту проблему можно только, если запретить использование внешней рекламы.

Законопроект прошел третье чтение в Госдуме 5 декабря, сенаторы проголосовали за него 11 декабря. Сами изменения вносятся в закон «О валютном регулировании и валютном контроле».