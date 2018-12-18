Роскомнадзор пригрозил Facebook и Twitter штрафами в 5 тысяч рублей

Роскомнадзор на 5 тысяч рублей оштрафует компании Facebook и Twitter, если они не ответят на письма Роскомнадзора о начале проверки соблюдения законодательства о локализации данных россиян на территории России. Об этом рассказал глава Роскомандзора Александр Жаров, передает Интерфакс.

«Если до 17 января Facebook и Twitter ответят отказом или вообще ничего не ответят, то будут оштрафованы», – сказал Жаров.

Он отметил, что речь идет о штрафе в пять тысяч рублей.

«В повестке вопроса о блокировке Facebook нет, в повестке вопрос о том, чтобы Facebook начал соблюдать полноценно российское законодательство, и мы будем этого добиваться», – сказал он, отметив, что это также касается и Google.

Жаров также добавил, что рассчитывает на изменение законодательных норм таким образом, чтобы было возможно штрафовать компанию в размере определенного процента от ее оборота.

С 1 октября в России вступил в силу закон, который обязывает поисковые системы подключаться к реестру с запрещенной информацией и фильтровать поисковую выдачу от сайтов, который находятся в этом списке.

В декабре стало известно, что Роскомнадзор оштрафовал Google на 500 тысяч рублей за отказ подключиться к этой системе, глава ведомства Александр Жаров пригрозил компании возбудить еще одно административное дело.

Более того, Reuters со ссылкой на три источника рассказал, что администрация президента совместно с Роскомнадзором разработали законопроект, в котором прописано увеличение штрафа до 1% от ежегодной выручки за нарушение российского законодательства для компаний, занимающихся технологиями. В случае с Google штраф увеличился бы до 450, 2 млн рублей.