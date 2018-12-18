Инвалид-колясочник из Петербурга объявил голодовку из-за недоступности городской среды

Инвалид-колясочник Никита Сорокин провел пикет перед зданием правительства Санкт-Петербурга, сообщается в группе «Петербургский гражданин» в социальной сети «ВКонтакте».

Источник фото: паблик «Петербургский гражданин»

Он также объявил голодовку из-за недоступности городской среды для инвалидов, потребовал отставки главы Калининского района и пересмотра итогов реализации программы «Доступная среда».

«Я работаю на общество, на тех инвалидов, которые не могут выйти из дома. Только они мне не платят. Раньше нашей целью было изменение ситуации по конкретным адресам, но сейчас я понимаю, что это вызов всем подобным сооружениям в городе.

А если в городе пресечем эту трагедию, то, может, этот опыт перейдет и в другие города страны», — приводит «Росбалт» слова Сорокина.

Как пишет издание, на программу «Доступная среда» в Петербурге было выделено 2,5 млн рублей бюджетных денег, но, как показала проверка, потрачено 1,2 млн рублей.

«Росбалт» отмечает, что при реализации программы были демонтированы устройства, позволяющие инвалидам преодолевать лестничный марш. «После восемнадцати лет реализации программы “Доступная среда” в Петербурге инвалиды до сих пор не могут выйти из дома, а от безбарьерной среды у нас только название», — говорят активисты.