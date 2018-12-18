Обвиняемому в госизмене 75-летнему ученому из ЦНИИмаш Кудрявцеву продлили арест на три месяца

Лефортовский суд оставил обвиняемого в госизмене 75-летнего ученого из ЦНИИмаша Виктора Кудрявцева под арестом еще на три месяца, то есть до 20 марта 2019 года. Об этом сообщило РИА Новости.

Судебное заседание проходило в закрытом режиме, так как рассматривались документы под грифом «секретно». СМИ сообщали, что во время заседания Кудрявцеву вызвали скорую, так как ему стало плохо с сердцем.

Ранее адвокат обвиняемого Иван Павлов рассказал, что следователь запретил его подзащитному свидания, так как он отказался идти на сделку со следствием. Павлов расценил это как давление на Кудрявцева.

О том, что Кудрявцев отказался признавать вину и оговорить коллегу в обмен на освобождение из следственного изолятора, Павлов сообщал 14 ноября. Сын Кудрявцева Ярослав также рассказывал о давлении на отца со стороны следствия. Он говорил о том, что от ученого хотят добиться признательных показаний в обмен на перевод под домашний арест.

Напомним, ученого из ЦНИИмаш Виктора Кудрявцева задержали в июле 2018 года по обвинению в госизмене. По версии следствия, он передал бельгийскому Фон Кармановскому научному институту информацию, которая могла быть использована при создании нового вооружения. Сам Кудрявцев утверждает, что не имел доступа к секретным сведениям более 20 лет.​​​