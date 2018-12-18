Минюст объявил о внеплановой проверке движения «За права человека» Льва Пономарева

Минюст проведет внеплановую проверку документов организации «За права человека» Льва Пономарева за последние три года. Об этом сообщается в блоге Пономарева на сайте радиостанции «Эхо Москвы».

Среди документов, которые необходимо подготовить до 10 часов утра 14 января, есть такие, как бухгалтерская документация, расписание штата организации, а также переписка движения с физическими и юридическими лицами и публикации в СМИ.

В движении не знают, что могло стать формальным поводом для проверки, однако сам Пономарев связал его с заседанием Совета по правам человека, где президента неоднократно спрашивали об аресте правозащитника. «Если приглядеться к ответам Путина, он либо был на стороне действий власти, либо иногда проявлял некоторую нерешительность и говорил что-то вроде «надо разобраться», — написал Пономарев из спецприемника. —

Внеплановую проверку Минюстом ООД «За права человека» рассматриваю именно как меру, которая должна снять эту нерешительность в словах президента. Результат этой проверки, боюсь, предсказуем».

Напомним, правозащитник и директор движения «За права человека»Лев Пономарев находится под арестом с 5 декабря — его поместили в спецприемник №1 до обжалования приговора в Мосгорсуде и его вступления в законную силу (в связи с чем его защита обращалась в ЕСПЧ). Вначале суд назначил ему 25 суток ареста по статье о повторном нарушении правил проведения митинга(ч. 8 ст. 20.2 КоАП), а затем наказание снизили до 16 суток.

Как сообщала «Новая», административный протокол на Пономарева составили из-за поста на его странице в фейсбуке с призывом поучаствовать в акции «За наших и ваших детей» в поддержку фигурантов дел «Сети» и «Нового величия», которая прошла возле здания ФСБ на Лубянке 28 октября. В тот день в городах России, по данным «ОВД-Инфо», задержали около 60 человек.

После состоявшегося 11 сентября заседания СПЧ с Путиным первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко сообщил о начале проверок ареста. Однако позднее Генпрокуратура не нашла нарушений в деле и повторила версию следствия, что правозащитник Лев Пономорев нарушил правила организации публичных мероприятий.