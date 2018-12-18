Суд продлил до апреля арест Михаила Цакунова по делу о нападении на полицейского во время акции 5 мая

Дзержинский районный суд Петербурга продлил до 6 апреля арест Михаила Цакунова, которого обвиняют в нападении на полицейского на акции «Он нам не царь» 5 мая (ч. 2 ст. 318 УК), сообщает телеграм-канал «Правозащиты Открытки».

По версии следствия, Цакунов, которого задержали за отказ выполнять «законные требования» сотрудников полиции, выбил зуб полицейскому. При этом правозащитный центр «Мемориал», признавший его политзаключенным, отмечал, что полицейские резко налетели на него и повалили на землю, хотя до этого он стоял мирно и не выкрикивал лозунгов. Во время задержания он также не сопротивлялся.

На заседании прокурор также сообщила, что потерпевший полицейский Сухаруков собирается подать иск к Цакунову и потребовать с него компенсацию вреда здоровью.

Цакунов находится под арестом со дня акции, 5 мая. Помимо «Мемориала», его также признала политзаключенным «Амнистия», а в ноябре в его защиту была запущена петиция на платформе Change.org.