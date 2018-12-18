ЕСПЧ коммуницировал жалобу Макарова, Непомнящих и Вахапова на пытки в ярославской ИК-1

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) коммуницировал жалобу Евгения Макарова, Руслана Вахапова и Ивана Непомнящих на пытки в ярославской исправительной колонии №1, сообщили в фонде «Общественный вердикт», который представляет их интересы.

Иск касается инцидента, произошедшего весной прошлого года: 21 апреля сотрудники спецназа ФСИН в масках во время обысков избили их и всех остальных заключенных, кто в это время находился в ШИЗО. «Их били палками, ногами, руками по всем частям тела без разбора», — рассказывали они юристу Ирине Бирюковой.

ЕСПЧ дал России два месяца для ответа на вопросы о том, действительно ли заключенные подверглись пыткам, было ли применение физической силы строго необходимым и проводилось ли потом российскими властями эффективное расследование сообщений об избиениях.

Читайте также ЕСПЧ включает в тюрьме батареи. Разгорается международный скандал по поводу пыток в ярославских колониях

Напомним, сразу после инцидента юристам фонда «Общественный вердикт» удалось проникнуть в колонию и самим увидеть следы от избиений — однако зафиксировать их им тогда не дали. После по обращению юриста Ирины Бирюковой ЕСПЧ обязал Россию принять срочные меры из-за избиения в колонии и присвоил их жалобе статус приоритетного рассмотрения.

Замминистра юстиции Андрей Федоров в своем ответе ЕСПЧ признал побои, однако назвал применение силы законным: те якобы оказывали сопротивление сотрудникам ФСИН. Само ведомство также сообщало, что независимая комиссия врачей не нашла у троих заключенных травм, а Следственный комитет в июне отказался возбуждать уголовное дело по их обращению.

В декабре ЕСПЧ вновь требовала у России экстренных мер в связи с избиениями Евгения Макарова в исправительной колонии №8, куда его впоследствии перевели. Однако уголовное дело по этому факту завели только летом 2018 года — после того, как юрист фонда «Общественный вердикт» Ирина Бирюкова опубликовала в «Новой газете» несколько записей пыток над Макаровым и другими заключенными с видеорегистраторов сотрудников колонии.