Трамп продлил на год санкции против сына Чайки в рамках «акта Магнитского»

Президент США Дональд Трамп продил на год действие прошлогоднего указа о включении в санкционный список в рамках «акта Магнитского» сына генпрокурора России Артема Чайки. Об этом Трамп рассказал в своем письме к Конгрессу, опубликованном на сайте Белого дома.

По мнению властей США, Артем Чайка пользовался служебным положением отца, генпрокурора Юрия Чайки, чтобы получить государственное имущество и контракты. Более того, по мнению США, сын генпрокурора мог оказывать давление на конкурентов.

В числе 12 человек, попавших тогда вметс с Артемом Чайкой в «список Магнитского», также оказались Гульнара Каримова, дочь покойного президента Узбекистана Ислама Каримова, и экс-руководитель украинского спецподразделения «Беркут» Сергей Кусюк.

Напомним, в декабре 2015 года Фонд по борьбе с коррупцией Алексея Навального опубликовал расследование, в котором утверждалось, что Артем Чайка и его брат Игорь Чайка могли быть причастными к рейдерскому захвату бизнеса. Материал ФБК не помешал президенту Владимиру Путину вскоре предложить переназначить Чайку генпрокурором еще на один срок.

ФБК также обнаружил в выписках Росреестра как минимум 12 объектов недвижимости, принадлежащих сыновьям Чайки Игорю и Артему, имена владельцев которых впоследствии были изменены на зашифрованные аббревиатуры ЛСДУ3 и ЙФЯУ9.

Сам Чайка отрицал, что как либо помогал сыновьям. «Я никуда их не пристраивал, оба сами создавали свой бизнес. С нуля! И младший, и старший», — говорил он в интервью ТАСС.