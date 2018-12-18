Премьер-министр Бельгии объявил об отставке на фоне разногласий из-за миграционной политики

Премьер-министр Бельгии Шарль Мишель подал в отставку на фоне разногласий в парламенте о Всемирном пакте ООН о миграции, сообщает Financial Times.

Об этом он заявил в парламенте, после того как бывшие члены его коалиции, партия зеленых и социалисты, поддержали идею о проведении голосования по вотуму недоверия его правительству, отмечает Politico Europe.

Окончательный распад коалиции произошел 9 декабря, когда трое министров и двое госсекретарей из право-радикальной фламандской партии «Новый Фламандский альянс» (N-VA) вышли из правительства.

Партия резко выступила против подписания документа, объяснив это тем, что пакт не проводит различий между легальными и нелегальными мигрантами и суды в будущем могут использовать его для противодействия мерам правительства по ограничению миграции и поддержанию правопорядка, несмотря на его декларативный характер.

16 декабря ее сторонники провели в Брюсселе акции протеста как против Всемирного пакта, так и против миграции. Всего, по данным полиции, в них приняли участие около 5,5 тысяч человек.

Напомним, переговоры по глобальному пакту о миграции начались в апреле прошлого года — после подписания всеми членами ООН 19 сентября 2016 года Нью-Йоркской декларации о беженцах и мигрантах. Позднее от участия в договоре отказались США, подписывать договор также отказались правительства Австрии, Венгрии, Чехии, Польши, Словакии, Болгарии, Италии, Швейцарии, Австралии, Израиля и других стран.

10 декабря документ был принят на конференции ООН в Марокко, его подписали 164 страны, финальное голосование в Генассамблее ООН ожидается в январе следующего года.

Глобальный пакт определяет принципы для международного сотрудничества в области миграции: среди них защита прав человека, детей, признание государственного суверенитета. Пакт также запрещает произвольные задержания мигрантов, допуская аресты только как крайнюю меру.