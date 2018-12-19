Владимир Путин поручит СКР изучить видео с «балашихинской каруселью» на выборах подмосковного губернатора

В начале декабря «Новая газета» опубликовала расследование о масштабных фальсификациях на выборах губернатора Подмосковья в Балашихе, где более 300 человек участвовали в «каруселях» и вбросах при содействии более 200 членов избирательных комиссий и наблюдателей. 9 сентября выборы выиграл Андрей Воробьев. В Балашихе он получил самый высокий в области результат.

Президент Владимир Путин на заседании Совета по правам человека 11 декабря пообещал, что даст поручение главе СКР Александру Бастрыкину изучить видеоматериалы с фальсификациями на выборах губернатора Московской области. Об этом президента попросил во время встречи в Кремле правозащитник Илья Шаблинский.

«На видеозаписях, которые мы получаем из разных регионов, видно применение самых разнообразных технологий фальсификации. Там видно, как одни и те же люди голосуют по несколько раз, как в урны вбрасывается по несколько бюллетеней, как члены избиркомов загораживают камеры, не всегда успешно», — рассказал Шаблинский (цитата по полной стенограмме заседания, опубликованной на сайте Кремля).

По словам правозащитника, такие видеозаписи есть в Сети и на сайтах многих средств массовой информации, но правоохранительные органы на них не реагируют. Поэтому Шаблинский попросил президента дать поручение Следственному комитету изучить видеозаписи из Балашихи, зафиксировавшие такие случаи во время выборов губернатора Подмосковья. Записи есть, мы готовы их представить следователям, уточнил он.

«По поводу анализа имеющихся видеоматериалов на выборах я поручение такое Бастрыкину дам», — пообещал Путин.