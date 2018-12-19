Прокуратура Хакасии извинилась перед защитницей коренных народов региона за незаконное уголовное преследование по делу об экстремизме

Заместитель прокурора Хакасии Андрей Мондохонов извинился за незаконное уголовное преследование по делу об экстремизме за пост во «ВКонтакте» перед защитницей коренных народов региона Лидией Баиновой. Письмо прокурора с извинением в своем телеграм-канале опубликовал глава правозащитной группы «Агора» Павел Чиков.

В письме зампрокурора принес извинение от имени государства «за причиненный уголовным преследованием вред».

Ранее ФСБ из-за отсутствия состава преступления прекратила уголовное дело об экстремизме против Баиновой.

Дело в отношении Баиновой по статье о публичных призывах к экстремистской деятельности с использованием интернета (часть 2 статьи 280 УК) было возбуждено в июле 2018 года по запросу ФСБ. Поводом для уголовного преследования стал опубликованный 6 июля 2017 года на личной странице Баиновой во «ВКонтакте» пост, в котором она использовала слова и выражения «революция», «переворот», «вернуть власть, землю нашему народу», «отвоевать».

Как отмечают юристы, эмоциональный пост ФСБ восприняло как «призыв к осуществлению насильственных действий в отношении представителей русского этноса … по мотивам национальной ненависти», а лингвистическая экспертиза пришла к выводу, что ради возрождения хакасского языка Баинова призывает к насилию в отношении как хакасского населения, так и регионального правительства.

Сама активистка вину не признала и настаивала, что уголовное дело связано с ее активной общественной деятельностью.