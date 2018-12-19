МВФ одобрил кредитную программу на 3,9 млрд долларов для Украины

Международный валютный фонд (МВФ) утвердил кредитную программу для Украины в 2019 году на сумму 3,9 млрд долларов. Об этом сообщается на сайте фонда.

Первый транш в размере 1,3 миллиарда долларов будет выплачен до 25 декабря, следующие выплаты будут сделаны по итогам обзоров экономики Украины, проводимых каждые полгода.

Среди приоритетов новой программы обеспечение дальнейшего снижения внешнего долга Украины, активизация реформ финансового и энергетического секторов, а также усиление борьбы с коррупцией.

В МВФ уточнили, решения о дальнейших выплатах будет приниматься после обзора успехов Украины по выполнению условий меморандума — в мае и в ноябре 2019 года.

Президент Украины Петр Порошенко отметил, что решение совета директоров МВФ является «важным сигналом» о признании «постоянного прогресса в деле макроэкономической стабилизации» его страны и доказательством успеха проводимых реформ.

Новая программа поддержки экономической политики Украины stand-by (SBA) принята взамен той, что действовала с 11 марта 2015 года.

Напомним, четырехлетняя программа финансовой помощи МВФ Украине предусматривала, в частности, выделение 17,5 миллиарда долларов. В марте 2015 года был перечислен первый транш кредита на 5 миллиардов долларов, в августе — второй транш на 1,7 миллиарда.

В 2016 и 2017 годах Украина получила по траншу в 1 млрд долларов.