«Левада-центр»: число сожалеющих о распаде СССР россиян достигло максимума за последнее десятилетие

О распаде Советского Союза сожалеют 66% россиян – это максимум за последние десять лет, сообщают «Ведомости» со ссылкой на результаты социологического исследования «Левада-центра».

В прошлом году из-за распада СССР переживали 58%, до этого в течение 10 лет показатель не поднимался выше 61%. Абсолютный максимум был зафиксирован в 2000 году – 75% опрошенных заявили о сожалении в связи с распадом Союза.

Согласно данным опроса, среди причин, по которым россиянам не хватает СССР, – разрушение единой экономической системы (52%), потеря чувства принадлежности к великой державе (36%) и рост взаимного недоверия и ожесточенности (31%).

Возраст большинства ностальгирующих превышет 55 лет, однако социологи отмечают рост просоветских настроений и среди молодых людей в возрасте 18–24 лет.

«Усиление сожалений о распаде, романтизация всего советского, особенно в молодежной среде, где историю знают плохо, может привести к переоценке или реабилитации ранее консенсусных или неприемлемых в постсоветской России тем»,— объясняет социолог «Левада-центра» Карина Пипия.

По словам социолога, причиной роста ностальгии по Союзу стало повышение пенсионного возраста.

«Население свою ностальгию по СССР всегда объясняет преимущественно иррациональными представлениями о сильной экономике и благосостоянии тех времен, забывая о дефиците и карточках, тем более на фоне роста обеспокоенности проблемами благосостояния в настоящем», — отмечает Пипия.

При этом, добавили в «Левада-центре», о единой экономике респонденты чаще вспоминают в кризисные годы (например, в 1999 году), а в «сытые» времена на первом месте была потеря ощущения великой державы.