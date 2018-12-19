«Левада-центр»: число сожалеющих о распаде СССР россиян достигло максимума за последнее десятилетие
О распаде Советского Союза сожалеют 66% россиян – это максимум за последние десять лет, сообщают «Ведомости» со ссылкой на результаты социологического исследования «Левада-центра».
В прошлом году из-за распада СССР переживали 58%, до этого в течение 10 лет показатель не поднимался выше 61%. Абсолютный максимум был зафиксирован в 2000 году – 75% опрошенных заявили о сожалении в связи с распадом Союза.
Согласно данным опроса, среди причин, по которым россиянам не хватает СССР, – разрушение единой экономической системы (52%), потеря чувства принадлежности к великой державе (36%) и рост взаимного недоверия и ожесточенности (31%).
Возраст большинства ностальгирующих превышет 55 лет, однако социологи отмечают рост просоветских настроений и среди молодых людей в возрасте 18–24 лет.
«Усиление сожалений о распаде, романтизация всего советского, особенно в молодежной среде, где историю знают плохо, может привести к переоценке или реабилитации ранее консенсусных или неприемлемых в постсоветской России тем»,— объясняет социолог «Левада-центра» Карина Пипия.
По словам социолога, причиной роста ностальгии по Союзу стало повышение пенсионного возраста.
«Население свою ностальгию по СССР всегда объясняет преимущественно иррациональными представлениями о сильной экономике и благосостоянии тех времен, забывая о дефиците и карточках, тем более на фоне роста обеспокоенности проблемами благосостояния в настоящем», — отмечает Пипия.
При этом, добавили в «Левада-центре», о единой экономике респонденты чаще вспоминают в кризисные годы (например, в 1999 году), а в «сытые» времена на первом месте была потеря ощущения великой державы.
Напомним, 3 октября президент России Владимир Путин подписал закон о пенсионной реформе. Таким образом, с 2019 года в России начнется поэтапное повышение пенсионного возраста: для женщин возраст выхода на пенсию составит 60 лет, для мужчин — 65 лет.
Летом по всей стране проходили митинги против повышения пенсионного возраста. На акции 9 сентября, организованной сторонниками оппозиционера Алексея Навального, были задержаны больше 1000 участников протеста.