Правительство Японии выразило протест из-за строительства общежитий для военных на Курилах

Правительство Японии направило России протест по поводу строительства казарм для российских вооруженных сил на Курильских островах Итуруп и Кунашир. Об этом сообщает газета The Mainichi.

По словам секретаря кабинета министров Японии Есихидэ Суга, соответствующее заявление было сделано 18 декабря по дипломатическим каналам в Москве.

Ранее начальник пресс-службы Восточного военного округа полковник Александр Гордеев сообщил, что общежития для военнослужащих на островах Итуруп и Кунашир будут заселены до конца 2018 года.По его словам, в 2017 году заселили два аналогичных общежития, еще три – два на Итурупе и одно на Кунашире – построят и сдадут в эксплуатацию в 2019 году.

В октябре правительство Японии четыре раза выражало России протесты в связи с учениями у Курил. Укрепление присутствия российских вооруженных сил на четырех северных островах генсек Кабинета министров Японии назвал неприемлемым.

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В ноябре президент России Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ во время саммита Ассоциации стран Юго-Восточной Азии (АСЕАН) договорились активизировать переговоры по мирному договору на основе декларации 1956 года.

Заключению этого соглашения между двумя странами мешает территориальный спор за острова Итуруп, Шикотан, Кунашир и гряду Хабомаи, который тянется с середины прошлого века. Япония называет их своими северными территориями, а Россия настаивает на том, что Курильские острова перешли СССР по итогам Второй мировой войны в 1945 году.