В Иркутске арестовали полицейского по делу об изнасиловании женщины в участковом пункте

Октябрьский районный суд Иркутска арестовал на два месяца сотрудника полиции и его приятелей по делу о групповом избиении и изнасиловании женщины в отделе полиции. Об этом сообщается на сайте региональной прокуратуры.

Дело возбуждено по пункту «а» части 2 статьи 132 УК (насильственные действия сексуального характера, совершенные группой лиц).

«В ночь на 16 декабря фигуранты дела и пострадавшая в состоянии алкогольного опьянения находились в участковом пункте полиции №8 Иркутска. С целью совершения изнасилования мужчины жестоко избили потерпевшую. После чего вместе совершили насильственные действия сексуального характера», — сообщили в прокуратуре.

Как уточнили в пресс-службе полиции, в правоохранительные органы обратилась 44-летняя потерпевшая. По ее словам, в пункт полиции ее привели двое мужчин из ночного кафе, где они вместе употребляли алкоголь.

Уточняется, что среди подозреваемых — сотрудник ОВД в звании младшего лейтенанта и мужчина, который ранее был судим.

В пресс-службе регионального управления МВД сообщили о начале служебной проверки. По предварительным данным, младший лейтенант не участвовал в изнасиловании, но «не препятствовал совершению преступления и не пресек противоправные действия».